Куда переехать. 10 самых дешевых городов в мире
Список компания опубликовала на своем сайте.
Главный критерий, по которому составляли рейтинг, стоимость месячного проживания. В него вошли визовые сборы, расходы на жилье, а также стоимость связи, транспорта и пищи.
Третьим самым дорогим городом признали Сан-Франциско (США). Здесь в месяц нужно иметь 3216 евро. На втором месте - Окленд (Новая Зеландия), проживание в котором обойдется в 3420 евро.
Самым дорогим же для переезда стал Дубай (ОАЭ). Здесь придется потратить 3632 евро на месячное проживание.
Самыми дешевыми городами оказались:
Каир (Египет) - € 560
Бангалор (Индия) - € 634
Бухарест (Румыния) - € 644
Будапешт (Венгрия) - € 743
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Рига (Латвия) - € 795
Мехико (Мексика) - € 805
София (Болгария) - € 812
Прага (Чехия) - € 826
Медельин (Колумбия) - € 837
Куала-Лумпур (Малайзия) - € 866
- Напомним, швейцарский банк UBS ежегодно составляет рейтинг крупных городов, в которых проживание дороже во всем мире. В этом году Киев попал в рейтинг как один из самых дешевых городов.
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