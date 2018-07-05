Куда переехать. 10 самых дешевых городов в мире

5 июля, 2018, 12:14

Сервис аренды жилья Nestpick составил рейтинг городов, куда наиболее дороже и наиболее дешевле переехать

Список компания опубликовала на своем сайте.

Главный критерий, по которому составляли рейтинг, стоимость месячного проживания. В него вошли визовые сборы, расходы на жилье, а также стоимость связи, транспорта и пищи.

Третьим самым дорогим городом признали Сан-Франциско (США). Здесь в месяц нужно иметь 3216 евро. На втором месте - Окленд (Новая Зеландия), проживание в котором обойдется в 3420 евро.

Самым дорогим же для переезда стал Дубай (ОАЭ). Здесь придется потратить 3632 евро на месячное проживание.

Самыми дешевыми городами оказались:

Каир (Египет) - € 560

Бангалор (Индия) - € 634

Бухарест (Румыния) - € 644

Будапешт (Венгрия) - € 743

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Рига (Латвия) - € 795

Мехико (Мексика) - € 805

София (Болгария) - € 812

Прага (Чехия) - € 826

Медельин (Колумбия) - € 837

Куала-Лумпур (Малайзия) - € 866