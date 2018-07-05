Коноплянка забил гол за "Шальке" в матче с "Саутгемптоном"
5 июля, 2018, 16:08
Украинский футболист Евгений Коноплянка отметился голом за "Шальке" в товарищеском матче с "Саутгемптоном"
Украинец отметился голом на 21-й минуте матча против английского клуба и открыл счет в игре. Для команды из Гельзенкирхена этот матч стал первым на предсезонном сборе, который "Шальке" проводит в Китае. Коноплянка вышел в стартовом составе.
В прошлом сезоне 28-летний украинец провел 30 матчей в составе "Шальке", забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
- Гол "Шахтера" вошел в топ-10 самых позорных моментов в истории футбола.
- Виктор Цыганков принес "Динамо" победу в контрольном матче против азербайджанского "Карабаха".
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