 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кличко назвал день, когда в Киеве подорожает проезд


фото: karpovigorok
В Киеве с 14 июля поднимается тариф на проезд в общественном транспорте

Об этом напомнил мэр столицы Виталий Кличко, передает сайт КГГА.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что надо быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", – сказал Кличко.

Мэр также сказал, что коммунальные транспортные предприятия убыточны и поэтому повышение стоимости проезда необходимо. Кроме того, это важно для развития транспортной инфраструктуры города.

И такой шаг может позволить решить проблему с нехваткой работников в "Киевпасстрансе" и "Киевском метрополитене".

Кличко добавил, что 8 гривень за разовую поезду придется платить только при отсутствии проездных. Жители столицы, которые постоянно пользуются транспортом, будут иметь возможность платить от 6,5 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

5 июля, 2018 четверг

4 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать