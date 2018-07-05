Кличко назвал день, когда в Киеве подорожает проезд

5 июля, 2018, 12:52

В Киеве с 14 июля поднимается тариф на проезд в общественном транспорте

Об этом напомнил мэр столицы Виталий Кличко, передает сайт КГГА.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что надо быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", – сказал Кличко.

Мэр также сказал, что коммунальные транспортные предприятия убыточны и поэтому повышение стоимости проезда необходимо. Кроме того, это важно для развития транспортной инфраструктуры города.

И такой шаг может позволить решить проблему с нехваткой работников в "Киевпасстрансе" и "Киевском метрополитене".

Кличко добавил, что 8 гривень за разовую поезду придется платить только при отсутствии проездных. Жители столицы, которые постоянно пользуются транспортом, будут иметь возможность платить от 6,5 грн.