Как "Бумбокс" и The Gitas пели за рулем через океан для совместного клипа
Клип группы презентовали на пресс-конференции.
Солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк и фронтмен The Gitas Саша Чемеров давно планировали записать совместную композицию еще 10 лет назад. Работа над треком начались спонтанно только летом 2017-го года.
Свои партии группы писали на расстоянии, поскольку были на разных континентах.
Съемки для клипа тоже проходили на разных материках. "Бумбокс" снимались в Украине, а также в итальянском Неаполе, Помпеях и заброшенном городе Крако. А The Gitas в поисках уникальных локаций катались по Калифорнии.
"Съемки этого клипа мне понравились больше, чем очень большое количество клипов, снятых ранее, лично моих, снятых более профессионально. Потому что здесь удалось сфокусироваться и уловить реальную эмоцию. Это не постановочное видео", - признался Андрей Хлывнюк.
По словам музыкантов, главное, что есть в песне - это "воздух, который остается для слушателя". В ней каждый может найти собственный смысл.
Основная же задача для слушателя - выбрать, каким быть: честным или умным.
"Можно быть честным и попасть впросак, а можно быть умным и в него не попасть. У вас всегда есть выбор, каким быть. Раньше я всегда был исключительно честным. А сейчас я учусь быть умным, потому что честность - на границе с эгоизмом, мне кажется", - поделился Чемеров.
Андрей Хлывнюк же рассказал о собственном понимании песни.
"Наше общество помешано на успехе, деньгах, молодости или так называемой красоте. Выбирайте честь. Потому что этот разум, который нам навязывают - это не компромисс, о котором ты говоришь", - поспорил Хлывнюк. - Выбирайте честность, потому что украинская "разумность" вы знаете какая. Знаешь, когда надо флагом махнуть, а когда - кому денег дать, чтобы "порешать".
На песню "Держи меня" группы записали сразу три версии: общую, вариант Александра Чемерова и акустическую.
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