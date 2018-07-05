Как Цыганков принес "Динамо" победу в контрольном матче
5 июля, 2018, 08:13
Благодаря голу Виктора Цыганкова "Динамо" победило азербайджанский "Карабах" в контрольном матче
В первой контрольной игре на предсезонных сборах в Австрии Виктор Цыганков забил в ворота "Карабаха" на 16-й минуте, результативную передачу капитану команды отдал Виталий Буяльский. "Динамо" победило со счетом 1:0.
"Динамо" - "Карабах" 1:0
Гол: Цыганков (14)
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кендзера (Морозюк, 60), Бурда (Гуйе, 60), Кадар (Алибеков, 60), Шабанов (Михайличенко, 60), Че Че (Сидорчук, 46), Буяльский (Гармаш, 30), Цыганков (Калитвинцев, 38), Вербич (Леднев, 60), Шепелев (Шапаренко, 60), Беседин (Дегтярев, 60).
- 4 июля "Динамо" объявило, что в новом сезоне после 22 лет сменит производителя формы и будет играть в экипировке New Balance.
- В Австрии к "Динамо" присоединился новый ассистент главного тренера Александра Хацкевича испанец Эдуардо Докампо.
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