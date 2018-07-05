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Как Цыганков принес "Динамо" победу в контрольном матче


фото: fcdynamo.kiev.ua
Благодаря голу Виктора Цыганкова "Динамо" победило азербайджанский "Карабах" в контрольном матче

В первой контрольной игре на предсезонных сборах в Австрии Виктор Цыганков забил в ворота "Карабаха" на 16-й минуте, результативную передачу капитану команды отдал Виталий Буяльский. "Динамо" победило со счетом 1:0.

"Динамо" - "Карабах" 1:0

Гол: Цыганков (14)

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кендзера (Морозюк, 60), Бурда (Гуйе, 60), Кадар (Алибеков, 60), Шабанов (Михайличенко, 60), Че Че (Сидорчук, 46), Буяльский (Гармаш, 30), Цыганков (Калитвинцев, 38), Вербич (Леднев, 60), Шепелев (Шапаренко, 60), Беседин (Дегтярев, 60).

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