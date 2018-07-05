Как будут спасать детей из пещеры в Таиланде и чем там помогают украинские дайверы

5 июля, 2018, 14:56

В Таиланде, где 12 детей и их тренер оказались в тупике в затопленной пещере, в рамках спасательной операции работают украинские кейв-дайверы (пещерные водолазы), которые учат тайский спецназ нырять и сопровождают в рейдах к детям

Об этом рассказал украинский дайвер Всеволод Коробов, который принимал участие в спасательной операции в Таиланде, передает "Громадское"

"Выяснилось, что у подразделения морских котиков, которое туда прибыло, нет достаточной подготовки. Наша команда помогала котикам, мы были группой поддержки для них", - сказал Коробов.

По словам водолаза, дети и тренер использовали пещеру как игровую площадку для приобретения навыков тимбилдинга.

"То, что они пошли в эту пещеру, было элементом тимбилдинга. Они решили пройти по этой пещере в место Патайя-бич - красивую песчаную зону в 5 км от входа. Они туда успешно добрались, но выбраться обратно не удалось: начались сильные дожди, уровень воды поднялся, проходы, через которые можно было выйти, оказались затопленными. Нужно отдать должное тренеру - он сориентировался, поднял ребят выше по течению подземной реки в образовавшийся участок, который не затапливается, и там им удалось продержаться 9 дней. Туда доставили питание, медикаменты, их обогрели, завезли космические одеяла, их готовят к потенциальному изъятию из этой пещеры", - рассказал Коробов.

По словам дайвера, детей попытаются научить нырять и так вывести из пещеры, однако при наличии малейшего риска такую операцию отменят и будут поставлять им продовольствие и лекарства 4-5 месяцев.

"Надо преодолеть массу проблем: научить их дышать из регулятора акваланга, убедиться, что они смогут это делать и попробовать их оттуда вывести. Тайские коллеги сказали, что если будет малейший шанс провала операции, они ее исключат. Тогда будут по максимуму загружать в пещеру продовольствие, медикаменты, чтобы продержаться 4-5 месяцев, пока вода не спадет. С ними будут оставаться военные медики, будет проведена телефонная связь и дети окажутся заблокированными долгий период времени. Они находятся в сухой части, температура воздуха в пещере около 23-24 градусов. Минимальный запас пищи они умудрились растянуть на это время. Это помогло им выжить. И то, что они сплотились, как команда", - сказал Коробов.

Водолаз рассказал, что самая тяжелая часть маршрута спасательной операции - последний километр.

"Начинаешь взбираться на гору, скользко, тяжелое снаряжение, есть куда упасть, потом начинаешь спускаться вниз небольшого разлома. Надо сложить снаряжение, протолкнуть свое тело. Сначала это была самая сложная часть, сильное течение, плохая видимость. Когда британские спелеологи сказали, что операцию нужно сворачивать, спасти никого не удастся, наш коллега кейв-дайвер из Бельгии смог отснять видео, на котором было видно, что можно пройти. Вывести их водным путем будет очень непростой задачей. Если очень повезет и не начнутся дожди, уровень воды упадет на полметра, это освободит несколько воздушных карманов и двухкилометровый туннель будет заполнен водой меньше, чем наполовину, можно будет двигаться практически по поверхности", - добавил Коробов.

Другой украинский дайвер Максим Полежака отметил, что в спасательной операции в целом занято не менее 20 тыс. людей, в том числе рейнджеры, инженеры, которые пытаются бурить гору, а также воздушная и другая техника. Полежака считает, что есть шансы вывести детей по пещере после обучения их дайвингу.

"Ребята крепкие, 9 дней выдержали достойно, немного проголодались, похудели, много медитировали. Им нужно будет день-два набраться силы. Дайвинг возможен: плыть по течению, грести им особо не нужно будет. В течение 1-1,5 часа они уже смогут быть в третьей комнате", - сказал водолаз.

По словам Полежаки, бурение производится, но поскольку рабочие наткнулись на очень твердую породу - доломит, поэтому бурение происходит со скоростью на 1 м в сутки, а нужно пробурить 60-80 м.