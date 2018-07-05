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Кабмин выделяет 106 млн для обустройства контрольных пунктов на границе с Крымом

Кабинет министров выделит 105,98 млн. грн на обустройство контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), расположенных на административной границе с оккупированным Крымом

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". Решение о выделении средств было принято во время заседания правительства.

"Принятое правительством решение позволит улучшить условия пребывания граждан во время пересечения административной границы, даст возможность предоставлять административные и транспортные услуги, создать комфортную сервисную зону, а также создать соответствующие санитарно-гигиенические условия на КПВВ", - сообщили в министерстве.

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