 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ запретила строить Музей Революции Достоинства на Институтской

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской

Об этом сообщил директор музея Игорь Пошивайло в эфире Громадского радио.

Предписание выдали 4 июля Музея Революции Достоинства.

"Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", — сказал Пошивайло.

  • 21 ноября президент Петр Порошенко заявил, что мемориал и музей в честь активистов Евромайдана установят на аллее Героев Небесной Сотни.
  • В октябре 2017 года Министерство культуры заключило соглашение с одной из ведущих европейских компаний Phase 1 (Берлин, Германия), которая выиграла тендер по проведению конкурса на мемориал и музей Революции Достоинства.
  • В результате Минкультуры объявило конкурс на проект мемориала Героям Небесной Сотни.
  • 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Тогда среди 30 работ-проектов победу одержала команда из Львова.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

5 июля, 2018 четверг

4 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать