ГПУ запретила строить Музей Революции Достоинства на Институтской
5 июля, 2018, 07:41
Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на Институтской
Об этом сообщил директор музея Игорь Пошивайло в эфире Громадского радио.
Предписание выдали 4 июля Музея Революции Достоинства.
"Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", — сказал Пошивайло.
- 21 ноября президент Петр Порошенко заявил, что мемориал и музей в честь активистов Евромайдана установят на аллее Героев Небесной Сотни.
- В октябре 2017 года Министерство культуры заключило соглашение с одной из ведущих европейских компаний Phase 1 (Берлин, Германия), которая выиграла тендер по проведению конкурса на мемориал и музей Революции Достоинства.
- В результате Минкультуры объявило конкурс на проект мемориала Героям Небесной Сотни.
- 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Тогда среди 30 работ-проектов победу одержала команда из Львова.
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