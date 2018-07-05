Фьюри объяснил, почему потерял отобранные у Кличко титулы

5 июля, 2018, 08:54

Британский боксер Тайсон Фьюри объяснил, почему потерял титулы чемпиона мира, отобранные у украинца Владимира Кличко

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, причиной его проблем стала депрессия.

"У меня были титулы, которые я получил за победу над боксером, которого победить было невозможно. У меня было все, о чем можно мечтать. Но на следующий день после боя с Кличко я погрузился в глубокую депрессию, в которой находился два года. Я не знаю, что заставило меня попасть в это состояние. И если бы я знал причину, то точно больше не повторял бы такого. Если вы никогда не были в депрессии, вы никогда меня не поймете", - рассказал Тайсон Фьюри.

По словам британца, он намерен вернуть звание чемпиона мира и хочет встретиться с действующими обладателями титулов - американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Энтони Джошуа.