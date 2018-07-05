Фьюри объяснил, почему потерял отобранные у Кличко титулы
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, причиной его проблем стала депрессия.
"У меня были титулы, которые я получил за победу над боксером, которого победить было невозможно. У меня было все, о чем можно мечтать. Но на следующий день после боя с Кличко я погрузился в глубокую депрессию, в которой находился два года. Я не знаю, что заставило меня попасть в это состояние. И если бы я знал причину, то точно больше не повторял бы такого. Если вы никогда не были в депрессии, вы никогда меня не поймете", - рассказал Тайсон Фьюри.
По словам британца, он намерен вернуть звание чемпиона мира и хочет встретиться с действующими обладателями титулов - американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Энтони Джошуа.
- В июне 29-летний Фьюри вернулся на ринг после почти трехлетнего перерыва и досрочно победил албанца Сефера Сефери.
- Следующий бой британец планирует провести 18 августа в Белфасте, его соперник пока не известен.
- В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские титулы, но потерял их из-за дисквалификации за употребление наркотиков и допинга.
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