Европарламент отклонил спорные законы об авторском праве в Интернете

5 июля, 2018, 20:34

Депутаты Европейского парламента отклонили предложение комитета начать переговоры относительно обновления законов об авторском праве

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

318 евродепутатов проголосовали за отказ от мандата на переговоры, предложенного Комитетом по правовым вопросам 20 июня. Против были 278 депутатов и 31 воздержался.

После этого голосования позиция Европарламента выносится на дебаты, вносятся поправки, а голосование состоится на следующем пленарном заседании в сентябре.

Регламент Европарламента предусматривает, что если минимум 10% депутатов (76) возражают против открытия переговоров с Советом ЕС на основании текста, проголосованного в комитете, то состоится пленарное голосование. Дополуночи во вторник необходимое количество депутатов подало свои возражения.

Изменения в законодательстве ЕС об авторском праве вызвали серьезные споры среди экспертов. Директива об авторских правах направлена на приведение правил о содержании согласно цифровому возрасту.

Две наиболее спорные части закона - статья 11 и статья 13.

Первая из них предназначена для обеспечения честной вознаграждения для издателей и должно помешать интернет-платформам и агрегаторам новостей, которые обмениваются ссылками, использовать их бесплатно. Оппоненты закона назвали эту статью "налогом на ссылку" и подняли вопрос о том, кому придется платить и сколько.

Статья 13 возлагает больше ответственности на сайты по соблюдению законов об авторских правах и может означать, что любая онлайн-платформа, которая позволяет пользователям размещать тексті, изображения, звуки или код, должна ввести определенный способ оценки и фильтрации содержимого.