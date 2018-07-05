Джошуа назвал даты следующих боев и забронировал "Уэмбли"

5 июля, 2018, 13:23

Британский боксер Энтони Джошуа проведет два следующих поединка на лондонском стадионе "Уэмбли"

Об этом сообщает BBC Sport.

Сегодня Джошуа подписал контракт с "Уэмбли" и забронировал 90-тысячную арену на 22 сентября 2018 года и 13 апреля 2019-го.

"Я родился и вырос в северном Лондоне, это в моей крови. Возможность сражаться на таком культовом стадионе многим выпадает один раз в карьере, и то, что у меня есть шанс снова выступить на "Уэмбли", - поразительно", - сказал Джошуа .

22 сентября соперником Энтони Джошуа должен стать россиянин Александр Поветкин, которого WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила официальным претендентом на титул и обязала британца встретиться с ним.

В апреле следующего года Джошуа, вероятно, встретится с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета американцем Деонтеем Уайлдером, с которым не удалось договориться о поединке осенью 2018-го.