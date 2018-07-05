Джошуа назвал даты следующих боев и забронировал "Уэмбли"
Об этом сообщает BBC Sport.
Сегодня Джошуа подписал контракт с "Уэмбли" и забронировал 90-тысячную арену на 22 сентября 2018 года и 13 апреля 2019-го.
"Я родился и вырос в северном Лондоне, это в моей крови. Возможность сражаться на таком культовом стадионе многим выпадает один раз в карьере, и то, что у меня есть шанс снова выступить на "Уэмбли", - поразительно", - сказал Джошуа .
22 сентября соперником Энтони Джошуа должен стать россиянин Александр Поветкин, которого WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила официальным претендентом на титул и обязала британца встретиться с ним.
В апреле следующего года Джошуа, вероятно, встретится с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета американцем Деонтеем Уайлдером, с которым не удалось договориться о поединке осенью 2018-го.
- Энтони Джошуа уже дрался на "Уэмбли" 29 апреля 2017 года и нокаутировал украинца Владимира Кличко.
- Ранее стало известно, что следующим соперником британца станет россиянин Александр Поветкин.
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