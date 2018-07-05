5 июля, 2018, 12:55

Исследование, проведенное по заказу Министерства сельского хозяйства США, показало, что 97% людей так или иначе не соблюдают правил гигиены при приготовлении пищи

Об этом говорится в выводах исследования.

В рамках эксперимента было отобрано 383 добровольца, которых разделили на две группы. Одной из них показали короткое обучающее видео о правилах тепловой обработки мяса: в частности, использовании термометра.

Вторая, контрольная группа видео не смотрела. Подопытные должны были приготовить несколько блюд, не зная, что мясо, предоставленное для эксперимента, было заражено кишечной палочкой в небольших концентрациях.

Добровольцы под руководством шеф-поваров готовили гамбургеры из индейки и салата; на кухнях были размещены камеры, которые фиксировали каждый шаг участников. Инструкций по мытью рук ни одна из групп не получала.

Анализируя видеозаписи, ученые оценили не только восприимчивость людей к новой информации, но и их базовый уровень гигиенических знаний. Выяснилось, что 25% людей, которые посмотрели видео, все равно не стали использовать термометр для оценки готовности мяса, зато ощупывали его руками или просто разглядывали цвет.

В контрольной группе 34% участников самостоятельно решили применить термометр. При этом лишь половина из них поместила его в нужное место (то есть в самую холодную часть мяса), и 52% - из тех, кто посмотрел обучающее видео.

Неправильная тепловая обработка мяса приводит к распространению инфекций, отмечают авторы работы. Риск оказался даже выше, чем предполагали ученые: оказалось, что почти никто не моет руки, как следует.

По правилам, после того, как вы касались сырого мяса, нужно помыть руки - иначе бактерии распространятся на другие продукты или поверхности, но лишь треть участников в обеих группах сделала это.

Почти 24% людей вообще не использовали мыло. Но даже с мылом руки были вымыты некачественно: менее 20 секунд и без обработки каждого участка. Лишь 3% из общего количества участников эксперимента мыли руки согласно всем правилам гигиены: до и после приготовления пищи, а также при изменении процедур и продуктов.

В результате кишечной палочкой оказались заражены листья салата (в 5% случаев), экраны смартфонов (в 6%), ручки холодильника и крана (по 11%). Наибольший объем бактерий достался контейнерам для специй - 48%. Подводя итоги, ученые просят людей внимательнее относиться к гигиене, напоминая об опасности инфекций.

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