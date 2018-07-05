Чешская компания выкупила у россиян 3 завода стройматериалов в Центральной Украине

5 июля, 2018, 15:59

Чешская компания Sweetondale завершила сделку по приобретению у российского "Технониколь" трех заводов стройматериалов на территории Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Компания Sweetondale закрыла соглашение о покупке завода по производству минеральной теплоизоляции в Черкассах и двух заводов по производству полимерной изоляции и битумно-полимерных материалов в Каменском в феврале 2018 года.

"В ближайшее время запланированы инвестиции порядка 3,5 млн евро в "Завод "Техно" в Черкассах. Особый акцент будет сделан на улучшении качества продукции и увеличении производства. До конца 2018 года планируется нарастить объемы производства до 1,5 млн куб. м минеральной теплоизоляции", - сообщил исполнительный директор Sweetondale Тихомир Лілович.

По данным гендиректора "Завод "Техно" Олега Ходаковского, инвестиции позволят нарастить производство на 10-15%. По его данным, за январь-май 2018 года завод произвел 600 тыс. куб. м минеральной ваты и активизирует производство в период подготовки к отопительному сезону.

Как сообщил Ходаковский, сейчас доля предприятия на украинском рынке минеральной теплоизоляции составляет 41%.