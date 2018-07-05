Богомолец заявляет о провале медреформы и требует отчета МЗ

5 июля, 2018, 12:32

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует отчета руководства Министерства здравоохранения перед парламентом в связи с провалом медицинской реформы, которую проводит правительство

Об этом Богомолец заявила на совместном заседании своего комитета и Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики во время обсуждения отчета МЗ о ходе медицинской реформы.

"Все чиновники МЗ, виновные в многомиллионных злоупотреблениях, которые выявила Счетная палата, должны сидеть в тюрьме. Сегодня на совместном заседании с Комитетом социальной политики я выдвинула требование к правоохранительным органам немедленно расследовать все вскрывшиеся факты преступлений. Кроме того, я, как глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения, требую отчета и.о. министра в парламенте в связи с фактическим провалом медреформы", – подчеркнула политик.

По ее словам, управленческий кризис в МЗ стремительно углубляется: из 12 рекомендаций Счетной палаты по результатам предыдущего аудита по поводу лечения украинцев за рубежом за два года своей работы министерство выполнило только одну.

"Чиновники министерства не смогли ни разработать реестр пациентов, ни заключить соглашения с медицинскими учреждениями, ни утвердить простой порядок ввоза стволовых клеток из-за границы, что позволило бы отечественным врачам делать в наших больницах операции по пересадке костного мозга. В результате преступной бездеятельности чиновников МЗ Украина потратила миллионы долларов на проведение подобных операций для украинцев в Беларуси – потратила втрое больше, чем это обошлось бы дома", – отметила парламентарий.

Нардеп также прокомментировала ситуацию по поводу несвоевременной поставки медикаментов в больницы.

"Зато 10 млрд гривень, которые были выделены в прошлом и позапрошлом МЗ на закупку медикаментов, чиновники перевели в доллары и евро и держали их на зарубежных счетах без использования до 23 месяцев. Комитет ВР по вопросам здравоохранения уже неоднократно признавал работу МЗ по различным направлениям неудовлетворительной, но руководство Кабмина покрывает произвол чиновников", – возмутилась народный депутат.

Ольга Богомолец требует немедленно внедрить в Украине настоящую европейскую медицинскую реформу.

"Сколько можно издеваться над людьми и вместо настоящих реформ и введения обязательного медицинского страхования протягивать платную медицину?! Украине нужна настоящая европейская реформа на основе общеобязательного государственного медицинского страхования, и я требую у руководства Верховной Рады немедленного внесения на рассмотрение парламента законопроекта №4981-2, который зарегистрирован еще в августе 2016 года и до сих пор блокируется лоббистами частного бизнеса", – резюмировала глава профильного комитета.