Боевики "ЛНР" требовали провести в 2014 году референдум по сценарию Медведчука, - Парубий
Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, давая показания по делу экс-нардепа Александра Ефремова, передает “Укринформ”.
"Было требование проведения референдума. На мой уточняющий вопрос, каким этот референдум должен быть - местным или всеукраинским? - они не могли детально ответить. Они часто говорили: "Такой референдум, как требует Медведчук. Реализовать идею, которую требует Виктор Медведчук и его "Украинский выбор". Они часто апеллировали именно к Медведчуку, выдвигая те или иные идеи", - рассказал Парубий.
5 июля Парубий давал показания по видеосвязи из Подольского районного суда г.Киева. Он рассказал о переговорах с боевиками, которые весной 2014-го захватили здание Управления СБУ в Луганске. Боевики выдвигали требования амнистировать бойцов Внутренних войск, "Альфы" и "Беркута", которые принимали участие в событиях на Майдане, а также всех, кто захватывал луганскую СБУ. Другим требованием было проведение референдума.
Псевдореферендум о провозглашении "независимости" фейковой "Луганской народной республики" состоялся 11 мая 2014 г.
- В 1998-2005 годах Ефремов возглавлял Луганскую ОГА. После этого он был избран народным депутатом от ПР, однако он сохранил свое влияние на ситуацию в области.
- После событий начала 2014 года прокуратура предъявила ему обвинения в организации захвата здания Луганской ОГА, пособничестве в захвате управления СБУ в Луганской области; умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжким последствиям; организационному и иному содействию создания и деятельности террористической организации "ЛНР" и государственной измене.
- Также Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
- 31 августа экс-начальник милиции Луганской области Владимир Гуславский рассказал, как Ефремов собирал боевиков и готовил "референдум" о создании фейкового государства "ЛНР".
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