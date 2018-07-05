Боевики "ЛНР" требовали провести в 2014 году референдум по сценарию Медведчука, - Парубий

5 июля, 2018, 13:59

На переговорах с представителями украинской власти весной 2014 года в Луганске боевики настаивали на проведении "такого референдума, как требует Медведчук"

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, давая показания по делу экс-нардепа Александра Ефремова, передает “Укринформ”.

"Было требование проведения референдума. На мой уточняющий вопрос, каким этот референдум должен быть - местным или всеукраинским? - они не могли детально ответить. Они часто говорили: "Такой референдум, как требует Медведчук. Реализовать идею, которую требует Виктор Медведчук и его "Украинский выбор". Они часто апеллировали именно к Медведчуку, выдвигая те или иные идеи", - рассказал Парубий.

5 июля Парубий давал показания по видеосвязи из Подольского районного суда г.Киева. Он рассказал о переговорах с боевиками, которые весной 2014-го захватили здание Управления СБУ в Луганске. Боевики выдвигали требования амнистировать бойцов Внутренних войск, "Альфы" и "Беркута", которые принимали участие в событиях на Майдане, а также всех, кто захватывал луганскую СБУ. Другим требованием было проведение референдума.

Псевдореферендум о провозглашении "независимости" фейковой "Луганской народной республики" состоялся 11 мая 2014 г.