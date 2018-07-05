Автора косы Тимошенко и политтехнолога Собчак не пустили в Украину, - СМИ

5 июля, 2018, 09:48

Российскому политтехнологу Алексею Сытникову запретили въезд в Украину сроком на три года

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Источники в СБУ.

Издание отмечает, что такое решение связано с нарушением Сытниковым правил пересечения государственной границы Украины.

Также журналисты добавляют, что Сытников в 2017 году "активно помогал Дмитрию Овсянникову выиграть "выборы" губернатора в Севастополе".

Сытников активно участвовал в политических процессах в России, Грузии, Израиле и других странах. В одном из интервью политтехнолог сказал, что именно он в 1990-х придумал для Юлии Тимошенко ее главный атрибут - косу. Сотрудничество с "Родиной" продолжалась и в 2000-х годах.

Также, Сытников в октябре прошлого года некоторое время работал в штабе кандидата в президенты России Ксении Собчак. Однако заявил о том, что идет через нехватки денег в штабе Собчак.

Политолог Андрей Окара на своей странице в Facebook также написал о запрете въезда Сытникова.

"Пограничная служба Украины запретила въезд в страну Алексею Петровичу Ситникова - известному человеку, политтехнологу, одному из отцов-основателей и создателей политтехнологической тематики на постсоветском пространстве", - пишет Окара.

Также, он отметил, что Синтиков не имел никакого отношения к "выборам" губернатора в Севастополе и что в Украины не было никаких оснований для того, чтобы идти на подобные радикальные меры.

В комментариях под заметке Окары первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вступила в дисткусію с автором, которую закончила фразой: "Если украинские пограничники запретили в'ізд, значит они правы. Точка".

Официальной информации от СБУ о запрете въезда в Украину Ситникова пока не было.