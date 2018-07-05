Австрия и Германия планируют перекрыть средиземноморский маршрут мигрантов

5 июля, 2018, 21:32

Австрия и Германия намерены сотрудничать с Италией, чтобы перекрыть средиземноморский маршрут для мигрантов

Об этом заявил австрийский канцлер Себастиан Курц после встречи с министром внутренних дел Германии Горстом Зеегофером, сообщает Deutsche Welle.

"Это в интересах Италии, а также Австрии и Германии, если миграционное давление на этом маршруте уменьшится", - сказал Курц.

Уже на следующей неделе министры внутренних дел Германии, Австрии и Италии встретятся в австрийском Инсбруке, чтобы обсудить дальнейшие действия в этом направлении. Зеегофер в свою очередь подчеркнул, что достигнутый немецкой коалицией компромисс относительно искателей убежища не должен иметь для Австрии негативных последствий.

"Мы не будем возлагать на Австрию ответственность за беженцев, за которых она не должна отвечать", - отметил он.