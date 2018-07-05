Астрономы нашли следы столкновения Млечного пути с "сосиской Gaia". Что это

5 июля, 2018, 16:06

Астрономы из Кембриджского университета обнаружили в Млечном Пути следы столкновения с карликовой галактикой, которое произошло примерно 8-10 миллиардов лет назад

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем пишет New Atlas.

Столкновения галактик - обычное явление в нашей Вселенной. Так, Млечный Путь поглотил много галактик меньших размеров в прошлом, а в данный момент, например, к нему приближается галактика Андромеды (ученые предполагают, что столкновение нашей Галактики и Андромеды случится примерно через четыре миллиарда лет).

В настоящее время группа астрономов из Кембриджского университета обнаружила свидетельства того, что примерно 8-10 млрд лет назад Млечный Путь столкнулся с неизвестной карликовой галактикой.

По словам ученых, следы того столкновения находятся повсюду - начиная от балджа в центре Галактики и заканчивая окружающим ее звездным гало.

Справка:

Балдж (англ. bulge — выпуклость) — скопление звезд в центральной зоне спиральной галактики, имеющее шаровидную форму; внутренняя, самая плотная часть сфероидального компонента спиральной галактики. У спиральных галактик, наблюдаемых "с ребра", балдж имеет вид шарообразного утолщения в центре диска.

Гало галактики — невидимый компонент галактики сферической формы, который простирается за видимую часть галактики. В основном состоит из разреженного горячего газа, звезд и темной материи. Последняя составляет основную массу галактики.

Столкновение было обнаружено с помощью космического телескопа Gaia Европейского космического агентства (ESA); карликовая галактика, слившаяся в результате с Млечным Путем, получила название Gaia Sausage (англ. "сосиска Gaia"), так как, как определили специалисты, после столкновения звезды карликовой галактики были выброшены на очень вытянутые орбиты, и сама форма напоминала "сосиску".

Небольшие слияния галактик происходят постоянно, однако то слияние, по словам ученых, было, вероятно, самым крупным для нашей Галактики: масса Gaia Sausage, включая газ, звезды и темную материю, превышала, по оценкам ученых, массу Солнца более чем в 10 млрд раз.

Как предполагают исследователи, в результате столкновения диск Млечного Пути мог вздуться, а остатки Gaia Sausage рассеялись по внутренним частям Галактики, сформировав балдж в центре и окружающее звездное гало.

В новом исследовании ученые также обнаружили, что в результате слияния от Gaia Sausage осталось как минимум восемь звездных скоплений. Это, как отмечается, еще раз указывает на то, что погибшая галактика была весьма большой.

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