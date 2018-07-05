 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американский чемпион пожелал Усику победы над Гассиевым


фото: twitter
Чемпион мира WBO по боксу американец Теренс Кроуфорд пожелал Александру Усику победы Мурата Гассиева

Видео обращение Кроуфорда появилось в facebook.

"Усик, я хочу пожелать тебе удачи в предстоящем поединке. Надеюсь, что у тебя получится не только завоевать пояс The Ring, но и все остальные титулы. Успеха, желаю тебе стать абсолютным чемпионом, таким же, как и я. Желаю тебе всего наилучшего", - сказал Кроуфорд, который был одет в футболку команды Усика.

  • В прошлом году Теренс Кроуфорд одержал все четыре пояса в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и стал абсолютным чемпионом мира.
  • В 2016 году американец победил украинца Виктора Постола и отобрал у него чемпионский пояс WBС.
  • Александр Усик 21 июля встретится в Москве с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Украинец будет защищать титулы WBC и WBO, россиянин - пояса IBF и WBA, а победитель станет абсолютным чемпионом мира.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

5 июля, 2018 четверг

4 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать