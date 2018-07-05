Американский чемпион пожелал Усику победы над Гассиевым
5 июля, 2018, 14:01
Чемпион мира WBO по боксу американец Теренс Кроуфорд пожелал Александру Усику победы Мурата Гассиева
Видео обращение Кроуфорда появилось в facebook.
"Усик, я хочу пожелать тебе удачи в предстоящем поединке. Надеюсь, что у тебя получится не только завоевать пояс The Ring, но и все остальные титулы. Успеха, желаю тебе стать абсолютным чемпионом, таким же, как и я. Желаю тебе всего наилучшего", - сказал Кроуфорд, который был одет в футболку команды Усика.
- В прошлом году Теренс Кроуфорд одержал все четыре пояса в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и стал абсолютным чемпионом мира.
- В 2016 году американец победил украинца Виктора Постола и отобрал у него чемпионский пояс WBС.
- Александр Усик 21 июля встретится в Москве с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Украинец будет защищать титулы WBC и WBO, россиянин - пояса IBF и WBA, а победитель станет абсолютным чемпионом мира.
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