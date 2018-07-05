Американский чемпион пожелал Усику победы над Гассиевым

5 июля, 2018, 14:01

Чемпион мира WBO по боксу американец Теренс Кроуфорд пожелал Александру Усику победы Мурата Гассиева

Видео обращение Кроуфорда появилось в facebook.

"Усик, я хочу пожелать тебе удачи в предстоящем поединке. Надеюсь, что у тебя получится не только завоевать пояс The Ring, но и все остальные титулы. Успеха, желаю тебе стать абсолютным чемпионом, таким же, как и я. Желаю тебе всего наилучшего", - сказал Кроуфорд, который был одет в футболку команды Усика.