 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

8 июля киевское метро будет работать на час дольше

В воскресенье, 8 июля, метро Киева будет работать на час дольше, чем в обычные рабочие дни

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 01:15, с "Выставочного центра" – около 01:05", - говорится в сообщении.

В КП отмечают, что дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и платформе.

  • 3 июля в Киеве на территории комплекса ВДНХ стартовал фестиваль Atlas Weekend.
  • С 4 по 7 июля станция киевского метрополитена "Выставочный центр" ограничена на вход, чтобы избежать давки в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

6 июля, 2018 пятница

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать