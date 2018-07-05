8 июля киевское метро будет работать на час дольше
5 июля, 2018, 23:48
В воскресенье, 8 июля, метро Киева будет работать на час дольше, чем в обычные рабочие дни
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 01:15, с "Выставочного центра" – около 01:05", - говорится в сообщении.
В КП отмечают, что дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и платформе.
- 3 июля в Киеве на территории комплекса ВДНХ стартовал фестиваль Atlas Weekend.
- С 4 по 7 июля станция киевского метрополитена "Выставочный центр" ограничена на вход, чтобы избежать давки в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend.
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