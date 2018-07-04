Испанские леваки опять донимают Зозулю за помощь украинским военным

4 июля, 2018, 10:30

Ультрас испанского "Овьедо" выступили против перехода Романа Зозули за его помощь украинским военным

Об этом сообщает El Confindencial.

Представители одной из группировок ультрас "Овьедо" призвали руководство клуба не подписывать контракт с украинцем.

"Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацистскими и военизированными группами. Нацизму не место в футболе", - говорится в обращении фанатов.

Коллаж с заявлением ультрас в twitter опубликовал один из представителей официального фан-клуба "Овьедо" Азул Отеро. Под его твитом другие фанаты испанского клуба поддержали идею бойкота трансфера, о возможности которого ранее сообщили испанские СМИ.