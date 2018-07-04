Испанские леваки опять донимают Зозулю за помощь украинским военным
4 июля, 2018, 10:30
Ультрас испанского "Овьедо" выступили против перехода Романа Зозули за его помощь украинским военным
Об этом сообщает El Confindencial.
Представители одной из группировок ультрас "Овьедо" призвали руководство клуба не подписывать контракт с украинцем.
"Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацистскими и военизированными группами. Нацизму не место в футболе", - говорится в обращении фанатов.
Коллаж с заявлением ультрас в twitter опубликовал один из представителей официального фан-клуба "Овьедо" Азул Отеро. Под его твитом другие фанаты испанского клуба поддержали идею бойкота трансфера, о возможности которого ранее сообщили испанские СМИ.
#ZozulyaNo pic.twitter.com/HRbhKbAshx— PEÑA AZUL OTERO (@OTEROAZUL) 1 июля 2018 г.
- В 2017 году леворадикальные ультрас испанского клуба "Райо Вальекано" заблокировали трансфер Романа Зозули, обвинив его в неонацистских взглядах за помощь украинским военным.
- Позже выяснилось, что некоторые фаны этого мадридского клуба воевали против Украины на Донбассе на стороне российских вооруженных группировок.
- Роман Зозуля после начала российской агрессии против Украины активно занимался волонтерской деятельностью и основал благотворительный фонд "Народная армия".
- В прошлом сезоне 28-летний Зозуля выступал в клубе второго испанского дивизиона "Альбасете". Украинский форвард сыграл 30 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
- Также воспитанник киевского "Динамо" играл за испанский "Бетис", и "Днепр". В составе сборной Украины провел 32 матча и забил 4 гола.
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