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Испанские леваки опять донимают Зозулю за помощь украинским военным

Ультрас испанского "Овьедо" выступили против перехода Романа Зозули за его помощь украинским военным

Об этом сообщает El Confindencial.

Представители одной из группировок ультрас "Овьедо" призвали руководство клуба не подписывать контракт с украинцем.

"Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацистскими и военизированными группами. Нацизму не место в футболе", - говорится в обращении фанатов.

Коллаж с заявлением ультрас в twitter опубликовал один из представителей официального фан-клуба "Овьедо" Азул Отеро. Под его твитом другие фанаты испанского клуба поддержали идею бойкота трансфера, о возможности которого ранее сообщили испанские СМИ.

  • В 2017 году леворадикальные ультрас испанского клуба "Райо Вальекано" заблокировали трансфер Романа Зозули, обвинив его в неонацистских взглядах за помощь украинским военным.
  • Позже выяснилось, что некоторые фаны этого мадридского клуба воевали против Украины на Донбассе на стороне российских вооруженных группировок.
  • Роман Зозуля после начала российской агрессии против Украины активно занимался волонтерской деятельностью и основал благотворительный фонд "Народная армия".
  • В прошлом сезоне 28-летний Зозуля выступал в клубе второго испанского дивизиона "Альбасете". Украинский форвард сыграл 30 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
  • Также воспитанник киевского "Динамо" играл за испанский "Бетис", и "Днепр". В составе сборной Украины провел 32 матча и забил 4 гола.

 

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