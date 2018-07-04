Иран грозит заблокировать поставки нефти через Персидский залив
4 июля, 2018, 23:29
Командир Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари, заявил, что Иран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если США запретят экспорт иранской нефти
Об этом передает Reuters.
"Если они хотят остановить экспорт иранской нефти, то мы не позволим, чтобы какая-то партия нефти проходила через Ормузский пролив", - сказал Коусари.
США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля до 4 ноября 2018 года, в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае. После этого сообщения цены на нефть подскочили. Августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.
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