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Во время выступления в парламенте британского министра обороны перебил его собственный смартфон

Во время выступления в парламенте министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона произошел курьезный инцидент

Когда глава оборонного ведомства говорил о борьбе с терроризмом в Сирии, в его речь неожиданно вклинился голосовой помощник Siri, который начал выдавать результат поискового запроса по соответствующему слову.

"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают...", - перебил министра голос из телефона.

В свою очередь Уильямсон, как и остальные присутствующие, воспринял это с юмором.

"Творится что-то странное. Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", - прокомментировал он инцидент, вызвав смех в зале.

 

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