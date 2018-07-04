В зоне ООС 17 обстрелов за сутки: оккупанты бьют из противотанковых гранатометов

4 июля, 2018, 07:59

В течение минувших суток российско-оккупационные войска 17 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой: российские оккупационные войска продолжали нарушать установленное перемирие по всей линии соприкосновения.

Противники били преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовали вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты. Они 17 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

На Луганском направлении под обстрелы из БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали позиции в районе Крымского.

На Светлодарском направлении оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На Донецком направлении защитникам Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого накрыли огнем из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наиболее напряженной ситуация была на Мариупольском направлении, где Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик российские наемники обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного били из противотанковых управляемых ракет.

Уже сегодня на Луганском направлении враг открыл огонь из вооружения БМП и запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм в районе населенного пункта Крымское. А на Мариупольском направлении из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Водяного.

"В прошлые сутки и в текущие потерь среди защитников Украины нет", - подытожили в штабе.