В Верховном суде готовят наказания для своего консультанта, который напился и угрожал полиции
Об этом заявила журналистам руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка, - сообщает "Укринформ".
"Действительно, Олег Ляшок работает в Верховном суде. Был назначен в декабре прошлого года на должность секретаря судебного заседания. В июне он выиграл конкурс и с 26 июня был назначен на должность консультанта суда", - подчеркнула она.
Булка заметила, что вчера Ляшко на было на работе, за что ведомство составило акт о его отсутствии на рабочем месте.
Впоследствии, когда представители суда увидели видео, на котором пьяного консультанта задерживают копы, против него инициировано дисциплинарное производство, а соответствующая служебная записка уже передана дисциплинарный комиссии.
После рассмотрения дисциплинарной комиссией дела в отношении консультанта ВС будет принято окончательное решение.
Отметим, 3 июля Ляшок вечером на внедорожнике гонял по дворам, едва не сбивая людей. Движение джипа местные заблокировали своими автомобилями.Тест на драгере показал, что у мужчины в крови 2,58 промилле алкоголя, что в 13 раз превышает норму.
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