В Верховном суде готовят наказания для своего консультанта, который напился и угрожал полиции

4 июля, 2018, 08:52

Дисциплинарная комиссия Верховного суда открыла дисциплинарное производство в отношении консультанта Олега Ляшко, которого вчера задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Об этом заявила журналистам руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка, - сообщает "Укринформ".

"Действительно, Олег Ляшок работает в Верховном суде. Был назначен в декабре прошлого года на должность секретаря судебного заседания. В июне он выиграл конкурс и с 26 июня был назначен на должность консультанта суда", - подчеркнула она.

Булка заметила, что вчера Ляшко на было на работе, за что ведомство составило акт о его отсутствии на рабочем месте.

Впоследствии, когда представители суда увидели видео, на котором пьяного консультанта задерживают копы, против него инициировано дисциплинарное производство, а соответствующая служебная записка уже передана дисциплинарный комиссии.

После рассмотрения дисциплинарной комиссией дела в отношении консультанта ВС будет принято окончательное решение.

Отметим, 3 июля Ляшок вечером на внедорожнике гонял по дворам, едва не сбивая людей. Движение джипа местные заблокировали своими автомобилями.Тест на драгере показал, что у мужчины в крови 2,58 промилле алкоголя, что в 13 раз превышает норму.