В Узбекистане трех украинцев схватили во время ограбления банка

4 июля, 2018, 15:44

Правоохранители Ташкента задержали преступную группу, в которую входили трое граждан Украины, пытавшихся ограбить частный Ориет Финанс Банк

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на управление по связям со СМИ МВД Узбекистана.

"Трое преступников были задержаны во время попытки вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования", - говорится в сообщении.

По данным МВД, один из членов банды 16 мая открыл депозитную ячейку в банке. Пользуясь возможностью доступа в банк, грабители тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения. Их поймали на месте преступления, когда они пытались вскрыть ячейки банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.