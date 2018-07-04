В Украине создали Национальный фонд исследований. Что он будет делать

4 июля, 2018, 16:30

В Украине создан Национальный фонд исследований, который уже с 2019 года должен начать грантовую поддержку научных исследований и разработок

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В Украине до сих пор не существовало структуры, которая могла бы предоставлять гранты на исследования и разработки на условиях открытых конкурсов и независимо от ведомственных признаков. Такая искусственная сегментация научной сферы ограничивает не только научную конкуренцию, но и возможности межведомственной кооперации.

"Ведь МОН, например, не имеет права финансировать деятельность учреждений НАН, так же как и НАН не имеет возможности направлять предусмотренные на ее деятельность средства в университеті”, - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Фонд образуется как независимая неприбыльная бюджетная организация. Его основной задачей станет грантовая поддержка фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и научно-технических экспериментальных разработок.

Средства Фонда будут формироваться за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством средств.

"Фонд будет распределять средства путем предоставления индивидуальных, коллективных и институциональных грантов. Это означает, что система грантовой поддержки будет гибкой и будет давать больше возможностей для всех украинских ученых", - подчеркнула Гриневич.

Нацфонд исследований будет работать по следующим основным направлениям:

непосредственное выполнение научных исследований и разработок;

содействие научному сотрудничеству, научной мобильности, в частности научной стажировке научных работников, в том числе и за рубежом;

развитие материально-технической базы научных исследований и разработок;

развитие исследовательской инфраструктуры;

поддержка проектов молодых ученых;

популяризация науки и пр.

Персональный состав Научного совета Фонда, по результатам конкурсного отбора, назначается Правительством. Так же Правительством назначается Исполнительный директор, который возглавит Фонд как бюджетное учреждение.

Лилия Гриневич отметила, что успешное функционирование Фонда напрямую зависит от его финансирования и возможностей увеличить инвестиции в науку в целом. В среднесрочном плане деятельности Правительства определено, что за 2020 год финансирование науки за счет бюджета должно составить 0,5% ВВП.

"Из этого финансирования мы хотим, чтобы на Нацфонд исследований ушло около 13-15%. Если наша экономика сможет обеспечить такой рост - это будет невероятным прорывом для всей страны, ведь сейчас, даже несмотря на увеличение финансирования науки, мы очень сильно отстаем от инвестиций тех государств, которые действительно имеют весомые успехи в научной сфере", - подытожила министр.