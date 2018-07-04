В США испытали гиперзвуковую ракету
4 июля, 2018, 22:30
Американская компания Generation Orbit Launch Services осуществила первые огневые (с запуском двигателя на тестовом стенде) испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1
Об этом сообщает Defence Blog.
Тесты провели в Джексонвилле (штат Флорида), на территории космической площадки Cecil Spaceport.
Подобные испытания являются важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты. Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний. Ракета-носитель GOLauncher1 должна дать новые возможности для проведения суборбитальных исследований.
Предполагают, что ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации. США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.
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