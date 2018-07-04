В Румынии изменили антикоррупционную часть Уголовного кодекса

4 июля, 2018, 21:27

Парламент Румынии, несмотря на критику оппозиции, антикоррупционных активистов и иностранных дипломатов, утвердил изменения в Уголовный кодекс

Голосование прошло на внеочередной пленарной сессии, состоявшейся на день раньше, чем было запланировано, сообщает Европейская правда.

Наиболее обсуждаемые изменения относятся к частичной декриминализации преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением. Именно за такое преступление лидер правящей Социал-демократической партии Ливиа Драгня на прошлой неделе получил 3,5 года заключения.

Новый кодекс ограничивает определение злоупотребления служебным положением лишь периодом, когда государственный служащий получает необоснованные преимущества для себя или своей семьи в течение рабочего дня.

Злоупотребление служебным положением также больше не применяется в случаях принятия законодательства или утверждения правительственных или парламентских документов.

Сенат (верхняя палата парламента) всего за два часа утвердил этот законопроект, а законодатели в нижней палате получили ключевые документы всего за час до начала сессии.

Президент Румынии Клаус Йоганнис раскритиковал утвержденные изменений и заявил, что обратится в Конституционный суд. Оппозиционные партии считают, что изменения могут серьезно подорвать верховенство права в Румынии и призывают людей выйти на акцию протеста в центре Бухареста.