В России подростки провели акцию в защиту Сенцова перед стадионом, где играют матчи ЧМ-2018. Их задержали

4 июля, 2018, 12:37

Во вторник, 3 июля, в российском Санкт-Петербурге 16-летняя активистка Лика Петровская и трое ее товарищей, двое из которых несовершеннолетние, устроили возле стадиона, на котором проходят матчи чемпионата мира, акцию в защиту прав человека в России

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Петровская в окровавленном платье легла на постамент, на котором стоит символ чемпионата волк "Забивака". По словам девушки, таким образом она пыталась указать на внутренние проблемы России.

"Мы хотели привлечь внимание к тому, что, чего бы не показывали иностранцам, внутри все не так хорошо и красиво", - сказала Петровская в комментарии журналистам.

Активистка также отметила, что, помимо других проблем, акция имела целью напомнить о голодовке незаконно приговоренного к 20 годам тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье.

Во время акции протеста подростков задержала полиция "за нарушение порядка проведения акций". Правозащитный проект "ОВД-инфо" отмечает, что одной из задержанных стало плохо, ей пришлось вызвать "скорую".