В России подростки провели акцию в защиту Сенцова перед стадионом, где играют матчи ЧМ-2018. Их задержали
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Петровская в окровавленном платье легла на постамент, на котором стоит символ чемпионата волк "Забивака". По словам девушки, таким образом она пыталась указать на внутренние проблемы России.
"Мы хотели привлечь внимание к тому, что, чего бы не показывали иностранцам, внутри все не так хорошо и красиво", - сказала Петровская в комментарии журналистам.
Активистка также отметила, что, помимо других проблем, акция имела целью напомнить о голодовке незаконно приговоренного к 20 годам тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье.
Во время акции протеста подростков задержала полиция "за нарушение порядка проведения акций". Правозащитный проект "ОВД-инфо" отмечает, что одной из задержанных стало плохо, ей пришлось вызвать "скорую".
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
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