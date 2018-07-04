В Польше проходят протесты в поддержку судей Верховного суда, которых отправляют на пенсию

4 июля, 2018, 19:02

В Варшаве в среду утром продолжаются протесты против изменения судебной системы, согласно которым значительная часть судей Верховного суда страны должны уйти на пенсию

Как сообщает TVN 24, протестующие собрались возле здания Верховного суда, выкрикивая "Свободные суды!" и "Конституция".

В соответствии с нововведениями, 65-летней главе Верховного суда Малгожате Герсдорф было приказано выйти на пенсию.

Герсдорф, которая в соответствии с прошлым законодательством должна была выйти на пенсию в 70 лет, считает новые требования чисткой и заявляет, что будет защищать верховенство права. В среду утром она, под крики своих сторонников, прибыла на работу.

"Я надеюсь, что правовой порядок будет восстановлен", - сказала она.

В понедельник Европейский Союз начал процедуру против Польши в связи с законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".

Протестующие – около 1500 человек - собрались у здания суда с красно-белыми флагами Польши и баннерами "Руки прочь от Верховного суда". Они вручили Герсдорф белые розы. Среди демонстрантов были и польские оппозиционные депутаты.

Позже протестующие переместились к президентскому дворцу.

Акции протеста в Варшаве состоялись также накануне вечером.