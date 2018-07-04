 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве из-за Atlas Weekend ограничат вход на станцию метро "Выставочный центр"


фото: LiveJournal
С 4 по 7 июля станция киевского метрополитена "Выставочный центр" будет ограничена на вход, чтобы избежать давки в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в социальной сети Facebook.

Метрополитен с 4 до 7 июля работает в обычном режиме. Для избежания давки и накопления пассажиропотока на платформе станция "Выставочный центр" будет ограничен вход. Наземный транспорт будет работать на 1 час дольше.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июля, 2018 среда

больше новостей

4 июля, 2018 среда

3 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать