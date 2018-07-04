В Киеве из-за Atlas Weekend ограничат вход на станцию метро "Выставочный центр"
4 июля, 2018, 18:15
С 4 по 7 июля станция киевского метрополитена "Выставочный центр" будет ограничена на вход, чтобы избежать давки в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в социальной сети Facebook.
Метрополитен с 4 до 7 июля работает в обычном режиме. Для избежания давки и накопления пассажиропотока на платформе станция "Выставочный центр" будет ограничен вход. Наземный транспорт будет работать на 1 час дольше.
- 3 июля в Киеве на территории комплекса ВДНХ стартовал фестиваль Atlas Weekend.
- На фестиваль Atlas Weekend, который состоится с 3 по 8 июля, бесплатно будут пускать людей с инвалидностью.
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