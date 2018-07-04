В Канаде по меньшей мере 16 человек погибли от аномальной жары
Об этом сообщает CBC News.
В крупнейшем городе провинции — Монреале, врачи скорой медицинской помощи получили за последние несколько дней более 1200 вызовов, что на 30% больше, чем обычно. Медики обратились к горожанам с просьбой звонить в “скорую” только в случае экстремального перегрева.
Последнюю неделю температура в городе днем не опускается ниже отметки 33 градуса. Невыносимая жара усиливается также высокой влажностью.
Власти города ввели план реагирования на чрезвычайную ситуацию, который включает: продолжение работы общественных бассейнов, бесплатную раздачу воды и обход помещений пожарными уязвимых категорий граждан.
По словам Дэвида Кайзера из департамента общественного здоровья Монреаля, все погибшие не имели дома кондиционера и страдали от разнообразных болезней. Температура воздуха в их квартирах достигала 38 градусов. Согласно прогнозам, жаркая погода отступит лишь в пятницу.
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