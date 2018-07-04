В Канаде по меньшей мере 16 человек погибли от аномальной жары

4 июля, 2018, 23:47

Аномальная жара, которая наблюдается на юге канадской провинции Квебек, привела к гибели по меньшей мере 16 человек

Об этом сообщает CBC News.

В крупнейшем городе провинции — Монреале, врачи скорой медицинской помощи получили за последние несколько дней более 1200 вызовов, что на 30% больше, чем обычно. Медики обратились к горожанам с просьбой звонить в “скорую” только в случае экстремального перегрева.

Последнюю неделю температура в городе днем не опускается ниже отметки 33 градуса. Невыносимая жара усиливается также высокой влажностью.

Власти города ввели план реагирования на чрезвычайную ситуацию, который включает: продолжение работы общественных бассейнов, бесплатную раздачу воды и обход помещений пожарными уязвимых категорий граждан.

По словам Дэвида Кайзера из департамента общественного здоровья Монреаля, все погибшие не имели дома кондиционера и страдали от разнообразных болезней. Температура воздуха в их квартирах достигала 38 градусов. Согласно прогнозам, жаркая погода отступит лишь в пятницу.