В Черновцах к 10 годам приговорили руководительницу департамента "министерства информации "ДНР"
Об этом сообщает портал "0372".
В 2014 году Пирогова по собственной инициативе вступила в незаконную террористическую организацию "Донецкая народная республика". Уже с мая 2015 женщина занимает должность директора "Департамента государственной информационной политики министерства информации ДНР".
Отмечается, что Пирогова занимается журналистской деятельностью на территории "ДНР" и создает телепрограммы с участием руководителей оккупационной администрации России в Донецкой области.
Шевченковский районный суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Создание террористической группы или террористической организации" и назначил ей наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества, за исключением жилья.
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