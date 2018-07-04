В Черновцах к 10 годам приговорили руководительницу департамента "министерства информации "ДНР"

4 июля, 2018, 18:22

Суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы участницу преступной террористической организации "ДНР" Майю Пирогову

Об этом сообщает портал "0372".

В 2014 году Пирогова по собственной инициативе вступила в незаконную террористическую организацию "Донецкая народная республика". Уже с мая 2015 женщина занимает должность директора "Департамента государственной информационной политики министерства информации ДНР".

Отмечается, что Пирогова занимается журналистской деятельностью на территории "ДНР" и создает телепрограммы с участием руководителей оккупационной администрации России в Донецкой области.

Шевченковский районный суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "Создание террористической группы или террористической организации" и назначил ей наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества, за исключением жилья.