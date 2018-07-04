В аэропорту Тбилиси россиянин разлил опасную жидкость, 7 пострадавших

4 июля, 2018, 20:56

Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси попали в больницу с симптомами отравления после того как гражданин России разлил там опасную жидкость, их состояние стабильное и жизнь вне опасности

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании российского гражданина Дмитрия Б. после того как он разлил в помещении одной из касс в зале вылета аэропорта жидкость, опасную для здоровья.

Инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля. Четверо технических сотрудников в тот же день был госпитализирован, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников, информирует Грузия Online.

По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и угрозы их здоровью нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу. Расследование этого инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности.