В аэропорту Тбилиси россиянин разлил опасную жидкость, 7 пострадавших
4 июля, 2018, 20:56
Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси попали в больницу с симптомами отравления после того как гражданин России разлил там опасную жидкость, их состояние стабильное и жизнь вне опасности
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании российского гражданина Дмитрия Б. после того как он разлил в помещении одной из касс в зале вылета аэропорта жидкость, опасную для здоровья.
Инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля. Четверо технических сотрудников в тот же день был госпитализирован, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников, информирует Грузия Online.
По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и угрозы их здоровью нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу. Расследование этого инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности.
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