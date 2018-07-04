В 2017 году борьба с контрабандой принесла бюджету 79 млрд грн, - Гройсман
4 июля, 2018, 12:01
Благодаря борьбе с контрабандой в 2017 году удалось направить в государственный бюджет дополнительных 79 млрд грн
Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.
"Сегодня перед нами огромный вызов - вызов борьбы с контрабандой, которая является возможной только потому, что произошло сращивание различных правоохранительных структур и таможенной службы. Я подчеркиваю, что наши объединенные усилия сейчас приведут к тому, что мы разорвем этот порочный круг и все что принадлежит украинскому бюджету, заведем в украинский бюджет", - добавил Гройсман.
Гройсман подчеркнул, что государство теряет десятки миллиардов гривен за контрабанду.
- Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина ежегодно теряет из-за контрабанды $4 млрд.
- Правительство утвердило план премьер-министра Владимира Гройсмана по противодействию контрабанде.
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