В 2017 году борьба с контрабандой принесла бюджету 79 млрд грн, - Гройсман

4 июля, 2018, 12:01

Благодаря борьбе с контрабандой в 2017 году удалось направить в государственный бюджет дополнительных 79 млрд грн

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.

"Сегодня перед нами огромный вызов - вызов борьбы с контрабандой, которая является возможной только потому, что произошло сращивание различных правоохранительных структур и таможенной службы. Я подчеркиваю, что наши объединенные усилия сейчас приведут к тому, что мы разорвем этот порочный круг и все что принадлежит украинскому бюджету, заведем в украинский бюджет", - добавил Гройсман.

Гройсман подчеркнул, что государство теряет десятки миллиардов гривен за контрабанду.