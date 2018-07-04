Уникальный горбатый кит и проникновенный портрет монголки. Лучшие фото тревел-конкурса от National Geographic

4 июля, 2018, 14:57

Издание National Geographic назвало победителей тревел-конкурса и показало их фотографии

Победные снимки фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018 опубликовали на сайте издания.

Гран-при получила японский фотограф Рейко Такахаши. Она сделала уникальный снимок горбатого кита неподалеку японского острова Кумедзима. Это фото стало первым и в категории "Природа". Такахаши стала "Фотографом года". Также она получит премию в размере 10 тысяч долларов.

Фото: National Geographic

Победным фото в категории "Люди" стал снимок швейцарца Алессандра Мениконзи. Он снял проникновеннный портрет девушки из Монголии.

Фото: National Geographic

Черно-белый снимок, сделанный из окна автобуса в Нагасаки, стал первым в категории "Города". Его сделал фотограф Хиро Курашин.

Фото: National Geographic

Фото-победители выбирали из более чем 13 тысяч заявок фотографив. Авторы получат денежное вознаграждение в размере от 500 до 2500 долларов.

Больше фотографий можно увидеть на сайте.