Уникальный горбатый кит и проникновенный портрет монголки. Лучшие фото тревел-конкурса от National Geographic
Победные снимки фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018 опубликовали на сайте издания.
Гран-при получила японский фотограф Рейко Такахаши. Она сделала уникальный снимок горбатого кита неподалеку японского острова Кумедзима. Это фото стало первым и в категории "Природа". Такахаши стала "Фотографом года". Также она получит премию в размере 10 тысяч долларов.
Фото: National Geographic
Победным фото в категории "Люди" стал снимок швейцарца Алессандра Мениконзи. Он снял проникновеннный портрет девушки из Монголии.
Фото: National Geographic
Черно-белый снимок, сделанный из окна автобуса в Нагасаки, стал первым в категории "Города". Его сделал фотограф Хиро Курашин.
Фото: National Geographic
Фото-победители выбирали из более чем 13 тысяч заявок фотографив. Авторы получат денежное вознаграждение в размере от 500 до 2500 долларов.
Больше фотографий можно увидеть на сайте.
- Ранее организаторы конкурса Underwater Photographer of the Year показали фото победителей конкурса.
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