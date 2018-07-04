Украинский экс-чемпион мира по боксу заявил о возвращении после поражения
4 июля, 2018, 15:16
Бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол назвал сроки своего возвращения на ринг после поражения
Об этом сообщает Lackypunch.
По словам Постола он намерен провести свой очередной поединок в этом году. Бой может состояться в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), где сейчас выступает боксер, или полусреднем категории (до 66,7 кг), где он может дебютировать.
Постол сообщил, что уже общался по поводу следующего боя со своим промоутером Степаном Черновецким и менеджером Вадимом Корниловым. Сейчас продолжаются поиски соперника.
- Свой предыдущий поединок 34-летний украинец провел против британца Джоша Тэйлора и проиграл ему по очкам.
- Тейлор признал после победы, что украинского боксера в бою против него в Глазго засудили.
- Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, когда неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
- В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одному из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории американцу Терренсу Кроуфорду.
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