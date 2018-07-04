Украинский экс-чемпион мира по боксу заявил о возвращении после поражения

4 июля, 2018, 15:16

Бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол назвал сроки своего возвращения на ринг после поражения

Об этом сообщает Lackypunch.

По словам Постола он намерен провести свой очередной поединок в этом году. Бой может состояться в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), где сейчас выступает боксер, или полусреднем категории (до 66,7 кг), где он может дебютировать.

Постол сообщил, что уже общался по поводу следующего боя со своим промоутером Степаном Черновецким и менеджером Вадимом Корниловым. Сейчас продолжаются поиски соперника.