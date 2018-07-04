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Украинский экс-чемпион мира по боксу заявил о возвращении после поражения


фото: sportarena.com
Бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол назвал сроки своего возвращения на ринг после поражения

Об этом сообщает Lackypunch.

По словам Постола он намерен провести свой очередной поединок в этом году. Бой может состояться в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), где сейчас выступает боксер, или полусреднем категории (до 66,7 кг), где он может дебютировать.

Постол сообщил, что уже общался по поводу следующего боя со своим промоутером Степаном Черновецким и менеджером Вадимом Корниловым. Сейчас продолжаются поиски соперника.

 

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