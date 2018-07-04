Украинская модель хотела бы изменить национальность и рассказала, как Россия ее поддерживает

4 июля, 2018, 09:21

Украинская модель Снежана Онопко считает, что в Украине ее ненавидят, и выразила желание иметь другую национальность

Об этом она написала в своем посте под фотографией в Instagram.

Сначала она возмутилась тем, что ни один украинский журнал в этой сети на нее не подписан, что ее шокировало. Онопко интересуется, это бойкот "единой украинской модели, которая имеет кучу обложек Vogue и работала со всеми самыми известными и легендарными фотографами".

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение. Это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливые, и совсем не понятны для меня! Россия всю жизнь поддерживала меня гораздо больше, потому что как бы там не было, они своих ценят и продвигают", - утверждает Онопко.

Говоря об украинском населении, она заметила, что оно претендует на мировой уровень, но "ему до него, как пешком до луны".

"Если бы я могла, я бы изменила свою национальность, очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят! И касается это в основном не простых людей, а украинской индустрии моды, украинских изданий и людей, которые там работают, которые никогда не поддержат, а помогут утонуть", - заявила Онопко.

Она при этом добавила, что ни в коем случае не хочет обидеть "простых людей, которые не имеют к этому никакого отношения".