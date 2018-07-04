Украинец Михайлюк вновь результативно сыграл за "Лейкерс"
4 июля, 2018, 08:56
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 12 очков во второй игре за "Лос-Анджелес Лейкерс"
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Сегодня в предсезонной летней лиге НБА в Сакраменто "Лейкерс" встречались с "Майами". Михайлюк сыграл 21 минуту, набрал 12 очков, сделал 4 подбора, 2 асисты, 2 перехвата, а также допустил потери и заработал персональный фол. Клуб украинца уступил со счетом 74:89.
- Сегодняшнее поражение стало вторым для "Лейкерс" в летней лиге НБА, 3 июля баскетболисты из Лос-Анджелеса проступилися "Сакраменто".
- Святослав Михайлюк был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА под 47-м номером.
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2 июля одноклубником украинца стал лучший баскетболист мира - Леброн Джеймс, который подписал с "Лейкерс" четырехлетний контракт.
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