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Украинец Михайлюк вновь результативно сыграл за "Лейкерс"


фото: nba.com
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 12 очков во второй игре за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Сегодня в предсезонной летней лиге НБА в Сакраменто "Лейкерс" встречались с "Майами". Михайлюк сыграл 21 минуту, набрал 12 очков, сделал 4 подбора, 2 асисты, 2 перехвата, а также допустил потери и заработал персональный фол. Клуб украинца уступил со счетом 74:89.

 

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