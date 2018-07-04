Украинец Михайлюк вновь результативно сыграл за "Лейкерс"

4 июля, 2018, 08:56

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 12 очков во второй игре за "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Сегодня в предсезонной летней лиге НБА в Сакраменто "Лейкерс" встречались с "Майами". Михайлюк сыграл 21 минуту, набрал 12 очков, сделал 4 подбора, 2 асисты, 2 перехвата, а также допустил потери и заработал персональный фол. Клуб украинца уступил со счетом 74:89.