Украина будет вызволять заключенного в Крыму Балуха вместе с зарубежными партнерами, - МИД
Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает "Крым. Реалии".
При этом Беца назвала возможный второй приговор для Балуха "выходом за пределы здравого смысла".
"Учитывая то, что первое дело является абсолютно сфабрикованным и основано на том, что Балух - патриот Украины, он начал голодать в знак протеста. И на этом фоне, когда мы требуем допуска наших врачей, омбудсмена и правозащитников к Балуху, чтобы узнать о состоянии его здоровья, начинается новое сфабрикованное дело с непонятными обвинениям человека, находящегося в заключении", - сказала Беца.
По словам Бецы, МИД Украины выразил российской стороне протест, очень обеспокоен состоянием здоровья Балуха и требует от России допуска к нему украинских или независимых международных врачей.
"Доверять оккупационной власти мы не можем", - добавила Беца.
- Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- Несмотря на то, что Балух продолжает бестрокове голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим с тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационная "прокуратура" Крыма просит для политзаключенного Балуха еще 4 года колонии.
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