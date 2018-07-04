Украина будет вызволять заключенного в Крыму Балуха вместе с зарубежными партнерами, - МИД

4 июля, 2018, 16:10

Министерство иностранных дел Украины будет сотрудничать с зарубежными партнерами Украины, чтобы они требовали от России освободить заключенного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает "Крым. Реалии".

При этом Беца назвала возможный второй приговор для Балуха "выходом за пределы здравого смысла".

"Учитывая то, что первое дело является абсолютно сфабрикованным и основано на том, что Балух - патриот Украины, он начал голодать в знак протеста. И на этом фоне, когда мы требуем допуска наших врачей, омбудсмена и правозащитников к Балуху, чтобы узнать о состоянии его здоровья, начинается новое сфабрикованное дело с непонятными обвинениям человека, находящегося в заключении", - сказала Беца.

По словам Бецы, МИД Украины выразил российской стороне протест, очень обеспокоен состоянием здоровья Балуха и требует от России допуска к нему украинских или независимых международных врачей.

"Доверять оккупационной власти мы не можем", - добавила Беца.