Ученые впервые поняли, что именно "бомбардирует" Землю космическими лучами

4 июля, 2018, 14:06

По крайней мере, часть высокоэнергетических частиц, бомбардирующих Землю, может идти с двойной системы массивных звезд Eta Carinae

К такому выводу астрофизики пришли, проанализировав данные наблюдений космической обсерватории NuStar, говорится на сайте NASA .

В земной атмосфере постоянно появляются высокоэнергетические частицы, которые мы называем космическим излучением.

Эти частицы заряжены, поэтому в магнитном поле Земли постоянно меняют траекторию; определить их источники невозможно.

На этой неделе астрофизики указали на один из возможных районов происхождения космического излучения: Eta Carinae , двойная система звезд в 7500 световых годах от Земли.

В пределах 10 тысяч световых лет от Солнца эта система - самая яркая и массивная. Ее центральная звезда весит 90 Солнц, вторая - 30; обе интенсивно теряют вещество в мощных потоках звездного ветра.

Там, где потоки вещества сталкиваются, частицы излучаются в рентгеновском и гамма-диапазоне. Несколько лет назад обсерватория Ферми зарегистрировала периодические вспышки большей мощности, чем обычно.

В новой статье представдено данные наблюдений с 2014 по 2016 год. Они подтвердили существование особенно ярких вспышек рентгеновского излучения в районе системы.

Eta Carinae в рентгеновских лучах Цвета указывают на разные типы энергии. Красный охватывает от 300 до 1000 электрон-вольт (эв), зеленый - от 1000 до 3000 эв, а синий - от 3000 до 10000 эв.

Ученые считают, что это излучение рождается в районах столкновения звездного ветра обеих звезд двойной системы, когда электроны получают дополнительную энергию собственного излучения звезд. Разгоняясь до скорости, близкой к скорости света, эти электроны излучают в жестком рентгене и могут долетать до Земли.

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