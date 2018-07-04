У известного украинского боксера Беринчика умер сын
4 июля, 2018, 11:38
Сын известного украинского боксера Дениса Беринчика умер через две недели после рождения
Об этом сообщил сам Беринчик в Instagram.
"Мой сын Вечный ангел Беринчик Тимур Денисович вечная память! 16.06.18 - 30.06.18", - написал Денис Беринчик и опубликовал фото с гробом. Причина смерти ребенка неизвестна.
- 30-летний Денис Беринчик является серебряным призером Олимпиады-2012 и вице-чемпионом мира-2011 среди любителей. Выступал в составе "Украинских атаманов" во Всемирной серии бокса. В 2013 году перешел в профессионалы и представляет промоутерскую компанию K2 Promotions. Выиграл все свои 9 поединков, владеет титулом WBO Oriental в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
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