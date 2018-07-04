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Трамп: США - это не мировая "свинья-копилка"


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп считает, что его государство не должно выполнять роль "свиньи-копилки" для других стран НАТО

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, об этом Трамп напомнит странам НАТО на предстоящем саммите Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

"Президент поедет на этот саммит с желанием защитить американский народ, поддержать наших партнеров и союзников, но, как он много раз повторял, много кто считает США мировой свиньей-копилкой. И это должно прекратиться", - цитирует Гидли Reuters.

Ранее Трамп написал лидерам ряда стран НАТО письма, в которых в довольно резкой форме требовал выполнить взятые ими обязательства относительно увеличения оборонных расходов.

В письме Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний. Например, в послании канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп написал, что недостаточные расходы на оборону со стороны Берлина подрывают безопасность НАТО и дают основание другим членам Альянса не выполнять свои обязательства.

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