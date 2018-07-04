Трамп планировал военное вторжение в Венесуэлу, - СМИ

4 июля, 2018, 20:14

Президент США Дональд Трамп в 2017 году обсуждал возможность вторжения в Венесуэлу

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, Трамп озвучил это предложение в августе прошлого года во время обсуждения санкций против Венесуэлы из-за одобрения Учредительным собранием указа, распустившего парламент страны. Слова американского лидера удивили госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Они объяснили Трампу, что военные действия могут привести к потере завоеванного с большими усилиями доверия правительств других стран Латинской Америки, необходимого для воздействия на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По информации агентства, позднее в августе Трамп поднял этот вопрос на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Этот вопрос также обсуждался американским президентом с лидерами латиноамериканских государств в ходе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Коллеги Трампа высказались против военного вторжения.