Трамп планировал военное вторжение в Венесуэлу, - СМИ
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, Трамп озвучил это предложение в августе прошлого года во время обсуждения санкций против Венесуэлы из-за одобрения Учредительным собранием указа, распустившего парламент страны. Слова американского лидера удивили госсекретаря Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.
Они объяснили Трампу, что военные действия могут привести к потере завоеванного с большими усилиями доверия правительств других стран Латинской Америки, необходимого для воздействия на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По информации агентства, позднее в августе Трамп поднял этот вопрос на встрече с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.
Этот вопрос также обсуждался американским президентом с лидерами латиноамериканских государств в ходе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Коллеги Трампа высказались против военного вторжения.
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