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Синоптик рассказала, где сегодня пройдут дожди

4 июля в Украине ожидается теплая и комфортная погода, местами дождливо

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что 4 июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды на территории Украины будет +23+28 градусов.

"Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальные территории - сухо, малооблачно, солнечно. В Киеве без существенных осадков, в отдельных районах небольшой дождь. Днем до +25 градусов", - отметила Диденко.

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