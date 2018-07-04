Синоптик рассказала, где сегодня пройдут дожди

4 июля, 2018, 10:28

4 июля в Украине ожидается теплая и комфортная погода, местами дождливо

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что 4 июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды на территории Украины будет +23+28 градусов.

"Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальные территории - сухо, малооблачно, солнечно. В Киеве без существенных осадков, в отдельных районах небольшой дождь. Днем до +25 градусов", - отметила Диденко.