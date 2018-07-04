Сына вероятной аферистки уволили из налоговой за покупку Maserati и "волшебно" вернули обратно

4 июля, 2018, 14:04

Уволенный в июле 2017 года львовский налоговик Сергей Мальков, который стал известным после покупки дорогой Maserati, восстановился в должности через суд

Об этом сообщает Zaxid.net.

Львовский окружной админсуд удовлетворил иск Малькова, отменив приказ о его увольнении из органов ГФС. Государственная фискальная служба еще может подать апелляцию на это решение суда, однако взобновление Малькова выполняется немедленно.

Сергей Мальков известен прежде всего как рядовой налоговик, которому внезапно повезло купить дорогой Maserati. Он является сыном Людмилы Мальковой, которая вместе с Ириной Сандул является главным подозреваемым в реализации "Аферы века" - масштабной мошеннической схемы воровства коммунального имущества Львова.

В начале июня 2017 стало известно, что, находясь в декретном отпуске, Сергей Мальков потратил 765 тыс. грн на покупку Maserati Ghibli S Q4 (при том, что в Украине такое авто можно было купить минимум за 2,5 млн грн). Из-за покупки Maserati прокуратура даже начала расследование незаконного обогащения Сергеем мальков, хотя к наказанию так и не дошло.

Через две недели после этого, в конце июня 2017 года, руководство Сергея Малькова издало приказ о зачислении его в распоряжение Офиса крупных налогоплательщиков (своеобразная форма освобождения от должности правоохранителей без прекращения трудовых отношений), а еще через месяц - приказ о привлечении Малькова к дисциплинарной ответственности и его освобождения.

Хотя эти приказы и совпали во времени со скандалом из-за покупку дорогого авто, похоже, что основанием для увольнения стали банальные причины: согласно материалам судебного дела, как работник налоговой милиции Сергей Мальков должен был пройти аттестацию. Ему еще от мая 2017 присылали письма о заседании аттестационной комиссии, однако Мальков на них не реагировал. Поскольку он так и не прошел на аттестацию, его уволили за нарушение служебной дисциплины.

Впрочем, суд согласился, что это увольнение было незаконным, поскольку Сергей Мальков находился в отпуске по уходу за ребенком, а кроме этого все сообщения о проведении аттестации к нему поступали с опозданием (в материалах дела указано, что некоторые письма он получал через несколько месяцев после проведения аттестации).

Учитывая это, суд восстановил Сергея Малькова в должности старшего оперуполномоченного управления Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (до освобождения он имел другую должность, но так как ее сократили, то его восстановили в похожем месте).

Сергей Мальков до сих пор находится в отпуске по уходу за ребенком и вернется к работе в ГФС только после 17 сентября 2018. Его так и не наказали за незаконное обогащение: когда это дело передали в суд, то там уже фигурировало обвинение в несвоевременном сообщении об изменениях в имущественном состоянии.

То есть судили Малькова за то, что он на несколько дней позже сообщил о покупке Maserati. Но даже за это его оштрафовали, поскольку на момент рассмотрения судом этого дела истек трехмесячный период, в течение которого его еще можно было привлечь к ответственности.