Сына лидера "Исламского государства" убили при наступлении на сирийцев и россиян, - Reuters
4 июля, 2018, 10:18
Сын лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра Аль-Багдади Хузайфа аль-Бадри был убит в сирийской провинции Хомс
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.
По данным агентства, его убили во время операции против алавитов и российских войск на теплоэлектростанции в Хомсе.
Судьба самого лидера "ИД" Абу Бакра аль-Багдади остается неизвестной. Несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.
Reuters отмечает, что "формулировки в сделанном во вторник заявлении имеют в виду, что он все еще жив".
Последнее сообщение от имени аль-Багдади было опубликовано в сентябре.
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