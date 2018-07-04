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Сына лидера "Исламского государства" убили при наступлении на сирийцев и россиян, - Reuters


фото: REUTERS
Сын лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра Аль-Багдади Хузайфа аль-Бадри был убит в сирийской провинции Хомс

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

По данным агентства, его убили во время операции против алавитов и российских войск на теплоэлектростанции в Хомсе.

Судьба самого лидера "ИД" Абу Бакра аль-Багдади остается неизвестной. Несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.

Reuters отмечает, что "формулировки в сделанном во вторник заявлении имеют в виду, что он все еще жив".

Последнее сообщение от имени аль-Багдади было опубликовано в сентябре.

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