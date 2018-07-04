Святая конопля: американский историк заявил, что Иисус лечил людей марихуаной

4 июля, 2018, 11:40

Американский историк и журналист Дэвид Бененсток заявил, что некоторые чудеса Иисуса можно объяснить медицинским использованием конопляного масла

Об этом Бененсток сказал в интервью таблоиду Daily Star Online.

"Исторические записи свидетельствуют, что конопля была широко доступной в то время, было известно, как выращивать и использовать целебные свойства. Это не отличается от современных способов использования масла конопли, которые не были доступны людям во времена Иисуса. Это просто вопрос концентрации масла и всасывания его через кожу ", - считает Бененсток.

Историк в частности считает, что эпизод в Библии, где Иисус исцеляет людей, напоминает современное лечение эпилепсии с применением конопляного масла. Речь идет о стихотворении 6:13 в Евангелии от Марка: "Выгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли».

"Некоторые набожные люди тех времен, которые не понимали научной базы и того, как это работает на самом деле, могли воспринять такое лечение как чудо", - считает Бейненсток.

Исследователь также утверждает, что в книге Ветхого Завета "Выход" в разделе 30 стихи 22-25 рассказывают о том, как правильно изготовить конопляное масло.

"Возьми лучших ароматов: застывшей Мирре 500 шекелей, пахучей корицы два раза меньше, то есть 250 шекелей, пахучего аира 250 шекелей, кассии 500 шекелей, а также гон оливкового масла. Это буле праздника масло помазания", - говорится в тексте Священного Писания.

Американский раввин и исследователь Ари Каплан отмечает, что древний выражение "Keneh bosem", которое переводится как "масло для помазания", по определенным традициям переводится как "конопля". А польский антрополог Сула Бенет утверждает, что ложный перевод "Keneh bosem" может принимать свое начало с ранних переводов "Ветхого Завета", хотя в Талмуде слово уже упоминается в форме "cannabos".