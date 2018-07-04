Суд признал банкротом крупнейший судостроительный завод в Украине

4 июля, 2018, 19:11

Суд Николаевской области признал банкротом ПАО "Черноморский судостроительный завод"

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

3 июля Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом Публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод".

Сообщается, что бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. В 2015 году была введена процедура санации завода, однако система мероприятий по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротства.

Так что суд постановил признать Публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод" банкротом и открыть ликвидационную процедуру.

Государственная акционерная холдинговая компания "Черноморский судостроительный завод" - крупнейшее предприятие отрасли в Украине и одно из наиболее мощных в Европе было основано в 1897 году. За столетие на заводе построено более 1000 кораблей и судов различных типов и назначений: крейсеров, подводных лодок, танкеров, китобаз, сухогрузов, научно-исследовательских судов, противолодочных кораблей, траулеров, а также десятки тысяч машин, механизмов, котлов, оборудования самого различного назначения для народного хозяйства страны.

Отмечается, что завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (SMG, Украина), основанного в 2009 году для управления морехозяйственного активами "Смарт-холдинга". Бенефициаром Смарт-холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский.