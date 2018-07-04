Суд признал банкротом крупнейший судостроительный завод в Украине
Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.
3 июля Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом Публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод".
Сообщается, что бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. В 2015 году была введена процедура санации завода, однако система мероприятий по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротства.
Так что суд постановил признать Публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод" банкротом и открыть ликвидационную процедуру.
Государственная акционерная холдинговая компания "Черноморский судостроительный завод" - крупнейшее предприятие отрасли в Украине и одно из наиболее мощных в Европе было основано в 1897 году. За столетие на заводе построено более 1000 кораблей и судов различных типов и назначений: крейсеров, подводных лодок, танкеров, китобаз, сухогрузов, научно-исследовательских судов, противолодочных кораблей, траулеров, а также десятки тысяч машин, механизмов, котлов, оборудования самого различного назначения для народного хозяйства страны.
Отмечается, что завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (SMG, Украина), основанного в 2009 году для управления морехозяйственного активами "Смарт-холдинга". Бенефициаром Смарт-холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский.
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